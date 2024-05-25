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В ДТП на Южном подъезде к Ростову пострадала 26-летняя девушка

В ДТП на Южном подъезде к Ростову пострадала 26-летняя девушка
Вечером 24 мая на Южном подъезде к Ростову-на-Дону произошло ДТП, в котором столкнулись местная машина ВАЗ и иномарка.

Согласно предварительным данным, 32-летний водитель «Киа Рио» не заметил стоящий на обочине «ВАЗ-21154», который был припаркован из-за поломки. В результате удара отечественный автомобиль смяло. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

В ДТП пострадала 26-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ, как сообщили в отделении ГИБДД по Ростовской области. Девушку госпитализировали.
Фото: Ростов ру.
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