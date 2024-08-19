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В Белой Калитве пешеход погиб под колесами иномарки

В Белой Калитве пешеход погиб под колесами иномарки
В Белой Калитве Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 августа на улице Российской, 36А.

Согласно информации портала Donday, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу возле кафе «Пирамида». В этот момент на него наехал автомобиль марки «Ниссан Альмера». Водитель не успел затормозить и сбил пешехода.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. У него не было при себе документов, поэтому его личность пока не установлена.
Фото: Ростов ру.
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