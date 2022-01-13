Семья из Таганрога едва осталась в живых, отравившись угарным газом
В Таганроге семья с двумя детьми едва осталась в живых, отравившись угарным газом. Происшествие случилось 14 января в одной из квартир трехэтажного дома на улице Свободы, 32. Об этом сообщает портал Donday.
Семья почувствовала себя плохо. У них болела голова, было головокружение и тошнота. Они вызвали скорую. Медики диагностировали у 34-летних супругов, их 12-летней и 4-летней дочерей отравление угарным газом.
Мать с детьми доставили в больницу. Мужчина от госпитализации отказался.