Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Семья из Таганрога едва осталась в живых, отравившись угарным газом

Семья из Таганрога едва осталась в живых, отравившись угарным газом
В Таганроге семья с двумя детьми едва осталась в живых, отравившись угарным газом. Происшествие случилось 14 января в одной из квартир трехэтажного дома на улице Свободы, 32. Об этом сообщает портал Donday.

Семья почувствовала себя плохо. У них болела голова, было головокружение и тошнота. Они вызвали скорую. Медики диагностировали у 34-летних супругов, их 12-летней и 4-летней дочерей отравление угарным газом.

Мать с детьми доставили в больницу. Мужчина от госпитализации отказался.
Фото: ГУ МЧС РФ
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.