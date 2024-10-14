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Пропавший на СВО ростовчанин найден мертвым

Пропавший на СВО ростовчанин найден мертвым
В зоне СВО погиб еще один житель Ростовской области, пропавший без вести. 44-летний Дмитрий Кузьменков числился среди пропавших без вести с июня 2024 года.

Дмитрий жил в Ростове-на-Дону и решил заключить контракт с ВС РФ для участия в специальной военной операции. Его направили в воинскую часть № 24314, где он служил в четвертой штурмовой бригаде.

Последний раз он общался с близкими в конце июня. Родственники ожидали известий от командования, а затем начали самостоятельно искать информацию о Дмитрии через волонтерские группы в социальных сетях. К сожалению, их худшие опасения подтвердились. Спустя несколько месяцев родственникам сообщили о его гибели.
Фото: Дондей.
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