При пожаре в ростовской квартире погибли две собаки

В Ростове-на-Дону при пожаре в квартире погибли две породистые собаки. Трагедия произошла 11 января около 16:30 на улице Еляна, 6 в микрорайоне Левенцовском.Возгорание на девятом этаже многоквартирного дома случилось из-за гирлянды. Хозяева закрыли четвероногих, одним из которых был далматинец, дома и ушли.Площадь пожара, унесшего жизни двух собак, составила не больше пяти квадратных метров, рассказали в областном ГУ МЧС. Тем не менее, чтобы полностью потушить огонь, 16 спасателям на шести спецмашинах понадобился час.