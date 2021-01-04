Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При пожаре в ростовской квартире погибли две собаки

При пожаре в ростовской квартире погибли две собаки
В Ростове-на-Дону при пожаре в квартире погибли две породистые собаки. Трагедия произошла 11 января около 16:30 на улице Еляна, 6 в микрорайоне Левенцовском.

Возгорание на девятом этаже многоквартирного дома случилось из-за гирлянды. Хозяева закрыли четвероногих, одним из которых был далматинец, дома и ушли.

Площадь пожара, унесшего жизни двух собак, составила не больше пяти квадратных метров, рассказали в областном ГУ МЧС. Тем не менее, чтобы полностью потушить огонь, 16 спасателям на шести спецмашинах понадобился час.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.