Посреди дня в Ростове посетитель кафе скончался, не дождавшись медиков

В Ростове посетитель кафе скончался, не дождавшись бригаду скорой помощи. Трагедия произошла днем 9 марта на проспекте Стачки, 220.Очевидец Дмитрий Баранников рассказал DonDay.ru, как случайно стал свидетелем происшествия. Ростовчанин вместе с подругой выгуливал собак и решил взять кофе в ближайшем заведении. Когда они зашли в кафе, то увидели мужчину лет 40, лежащего на полу. Сотрудники заведения оказывали ему первую помощь: подносили нашатырь, делали массаж сердца.- Мужчина дышал прерывисто, а иногда не дышал вовсе, - вспоминает Дмитрий. - Я позвонил в экстренную Службу 112. Сначала мой вызов сбросили, на второй звонок ответили, что бригада еще не назначена, а на третий - что выехала. Скорую помощь мы прождали около часа.Когда медики все-таки добрались до места вызова, мужчина делал последние вдохи. Им оставалось лишь констатировать смерть.