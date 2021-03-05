Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Посреди дня в Ростове посетитель кафе скончался, не дождавшись медиков

Посреди дня в Ростове посетитель кафе скончался, не дождавшись медиков
В Ростове посетитель кафе скончался, не дождавшись бригаду скорой помощи. Трагедия произошла днем 9 марта на проспекте Стачки, 220.

Очевидец Дмитрий Баранников рассказал DonDay.ru, как случайно стал свидетелем происшествия. Ростовчанин вместе с подругой выгуливал собак и решил взять кофе в ближайшем заведении. Когда они зашли в кафе, то увидели мужчину лет 40, лежащего на полу. Сотрудники заведения оказывали ему первую помощь: подносили нашатырь, делали массаж сердца.

- Мужчина дышал прерывисто, а иногда не дышал вовсе, - вспоминает Дмитрий. - Я позвонил в экстренную Службу 112. Сначала мой вызов сбросили, на второй звонок ответили, что бригада еще не назначена, а на третий - что выехала. Скорую помощь мы прождали около часа.

Когда медики все-таки добрались до места вызова, мужчина делал последние вдохи. Им оставалось лишь констатировать смерть.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.