Под Азовом сгорела пиццерия

Под городом Азовом Ростовской области сгорела пиццерия. Происшествие случилось на улице Мира, 293 в селе Кулешовка.Около 11 часов 31 января в здании загорелась крыша. Пока на место прибыли спасатели, полыхала уже половина здания (площадь – 48 квадратов). Потушить огонь удалось буквально за полчаса. Но за это время хозяину заведения был нанесен огромный ущерб.Во время пожара из пиццерии никого не эвакуировали. Пострадавших нет, прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Причина возгорания устанавливается.