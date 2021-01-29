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Под Азовом сгорела пиццерия

Под Азовом сгорела пиццерия
Под городом Азовом Ростовской области сгорела пиццерия. Происшествие случилось на улице Мира, 293 в селе Кулешовка.

Около 11 часов 31 января в здании загорелась крыша. Пока на место прибыли спасатели, полыхала уже половина здания (площадь – 48 квадратов). Потушить огонь удалось буквально за полчаса. Но за это время хозяину заведения был нанесен огромный ущерб.

Во время пожара из пиццерии никого не эвакуировали. Пострадавших нет, прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Причина возгорания устанавливается.

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