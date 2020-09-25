В Ростовской области сгорела заброшенная свиноферма, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось в поселке Конезавод Сальского района.Сообщение о возгорании поступило 28 сентября около пяти часов вечера. Вспыхнуло неэксплуатируемое здание на юго-западной окраине. На место прибыли восемь пожарных на двух единицах техники.На данный момент огонь уже потушен, но площадь и причина возгорания еще не известны. Пострадавших в происшествии нет.