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В Ростовской области сгорела заброшенная свиноферма

В Ростовской области сгорела заброшенная свиноферма
В Ростовской области сгорела заброшенная свиноферма, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось в поселке Конезавод Сальского района.

Сообщение о возгорании поступило 28 сентября около пяти часов вечера. Вспыхнуло неэксплуатируемое здание на юго-западной окраине. На место прибыли восемь пожарных на двух единицах техники.

На данный момент огонь уже потушен, но площадь и причина возгорания еще не известны. Пострадавших в происшествии нет.

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