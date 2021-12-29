Пьяный 27-летний парень устроил погоню на трассе Волгоград - Каменск

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На трассе Волгоград - Каменск гонки с полицейскими устроил пьяный 27-летний житель Волгоградской области. ЧП случилось вечером 7 января.Подвыпившему молодому человеку захотелось съездить в магазин. Во время поездки он несколько раз нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Когда опасные маневры «ВАЗ-2110» заметили сотрудники ГИБДД, они попытались остановить автомобиль. Шофер решил скрыться от полицейских в потоке машин на трассе Волгоград - Каменск.Чтобы остановить «шумахера», правоохранителям пришлось стрелять по колесам. Задержать нарушителя удалось рядом с хутором Жирковским. Оказалось, что автомобиль принадлежит отцу его жены.В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал.