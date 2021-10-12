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Пассажирка иномарки пострадала в ДТП на улице Вересаева в Ростове

Пассажирка иномарки пострадала в ДТП на улице Вересаева в Ростове
В Ростове на улице Вересаева произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась утром 14 октября в районе дома № 94А, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 56-летний мужчина за рулем «Пежо 206» выезжал с придомовой территории и не уступил дорогу автомобилю «Шкода Фабия», который ехал по главной. В результате на пересечении машины столкнулись.

- В результате ЧП пострадала пассажирка «Шкоды Фабия», - сообщили в ведомстве. - За медпомощью она обратилась в больницу.
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