Пассажирка иномарки пострадала в ДТП на улице Вересаева в Ростове

В Ростове на улице Вересаева произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась утром 14 октября в районе дома № 94А, сообщает УГИБДД по Ростовской области.По предварительным данным, 56-летний мужчина за рулем «Пежо 206» выезжал с придомовой территории и не уступил дорогу автомобилю «Шкода Фабия», который ехал по главной. В результате на пересечении машины столкнулись.- В результате ЧП пострадала пассажирка «Шкоды Фабия», - сообщили в ведомстве. - За медпомощью она обратилась в больницу.