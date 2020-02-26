Парень на «Ладе» сбил 8-летнюю девочку в Ростовской области



В Ростовской области легковушка сбила школьницу. Происшествие случилось в Миллерово 28 февраля примерно в 13:30.



На остановке из автобуса вышла восьмилетняя девочка. Зайдя за маршрутку, она стала перебегать дорогу. В этот момент по дороге ехал 18-летний парень на «Ладе Приоре». Он не успел затормозить, когда перед ним неожиданно выбежал ребёнок.



- Девочка ударилась о бок машины и получила травмы, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Её доставили в больницу.



Родителей просят следить за своими детьми и разъяснять им правила дорожного движения.