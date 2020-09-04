Отправление граждан Узбекистана из Ростова перенесли
Отправление граждан Узбекистана из Ростова-на-Дону перенесли. Об этом утром 8 сентября заявил консул Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев.
Как ранее сообщалось, поезд должен был увезти людей на родину утром 8 сентября. Однако ни в запланированные 9 часов утра, ни часом позже состав не подали. Люди стали паниковать.
- Поезд отправится со станции Первомайской в 13.20, - сообщил Рустам Курганбаев. - Планируется вывезти 950 граждан Узбекистана.
Консул добавил, что списки людей давно сформированы. Первыми отправляют больных, беременных, тех, у кого умерли родственники, и так далее. Все остальные будут отправлены на родину по мере возможности в ближайшее время.
Напомним, граждане Узбекистана разбили палаточный городок на железнодорожной станции Первомайской. Переживая за то, что будет новая волна коронавируса и они не смогут попасть домой, люди рванули за билетами. Однако вывезти всех сразу нет возможности. Узбеки расположились с женами и детьми прямо на территории ж/д станции. Вокруг разбросаны бутылки, пачки от чипсов и много другого мусора. Огромное количество людей просто лежат в своих палатках, ничего не делая, в ожидании поезда.
К вечеру у людей стали сдавать нервы. Они начали ругаться с правоохранителями и местной властью, которая пыталась их успокоить. Сейчас граждане Узбекистана ждут отправления и надеются, что вскоре вернутся домой.