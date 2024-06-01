На трассе «Ростов-Азов» водитель легковушки насмерть сбил пенсионера

Фото: Rostov.ru

На трассе «Ростов-Азов» легковушка насмерть сбила пенсионера. ДТП произошло 1 июня около 11:50.Предварительно, 23-летняя девушка за рулем «Фольксваген Гольф» не соблюла дистанцию на дороге. От крутого маневра машину занесло и транспорт врезался в «Хендай Санта Фе», за которым сидел 51-летний водитель. Удар был настолько сильным, что машина вылетела в сторону. В этот момент проезжую часть переходил 67-летний мужчина.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пенсионер погиб на месте.