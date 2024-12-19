Мужчина, зарезавший дочь в центре Ростова, был участником СВО

Фото: DonDay

Появились новые подробности убийства в центре Ростова. По информации DonDay, мужчина, который с ножом напал на жену и 14-летнюю дочь, был участником СВО.По информации издания, семья проживает в одном из северных регионов России. Мать с девочкой приехали в Ростов, где сняли квартиру на Ворошиловском проспекте. К ним приехал глава семейства, которому дали несколько выходных. Во время застолья произошла ссора, и мужчина пришел в ярость.По предварительным данным, он нанес несколько ножевых ранений дочке и супруге. Несовершеннолетняя скончалась на месте. После этого глава семейства покончил с собой.