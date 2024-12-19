В поселке Ростовской области при пожаре погибла женщина
В поселке Чертково Ростовской области 59-летняя женщина погибла при пожаре. Трагедия случилась 19 декабря на улице Розы Люксембург.
Один из домов поселка загорелся рано утром около 06:50. Огонь вскоре охватил всю площадь помещения. К их прибытию огонь полыхал уже на 40 квадратных метров жилья. Тушили пламя 12 огнеборцев на трех спецмашинах. Огонь удалось потушить. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
В одной из комнат спасатели обнаружили тело 59-летней хозяйки жилья. Вероятно, женщина надышалась продуктами горения и не смогла выбраться самостоятельно.