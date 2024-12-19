В поселке Ростовской области при пожаре погибла женщина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В поселке Чертково Ростовской области 59-летняя женщина погибла при пожаре. Трагедия случилась 19 декабря на улице Розы Люксембург.Один из домов поселка загорелся рано утром около 06:50. Огонь вскоре охватил всю площадь помещения. К их прибытию огонь полыхал уже на 40 квадратных метров жилья. Тушили пламя 12 огнеборцев на трех спецмашинах. Огонь удалось потушить. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.В одной из комнат спасатели обнаружили тело 59-летней хозяйки жилья. Вероятно, женщина надышалась продуктами горения и не смогла выбраться самостоятельно.