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В поселке Ростовской области при пожаре погибла женщина

В поселке Ростовской области при пожаре погибла женщина
В поселке Чертково Ростовской области 59-летняя женщина погибла при пожаре. Трагедия случилась 19 декабря на улице Розы Люксембург.

Один из домов поселка загорелся рано утром около 06:50. Огонь вскоре охватил всю площадь помещения. К их прибытию огонь полыхал уже на 40 квадратных метров жилья. Тушили пламя 12 огнеборцев на трех спецмашинах. Огонь удалось потушить. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В одной из комнат спасатели обнаружили тело 59-летней хозяйки жилья. Вероятно, женщина надышалась продуктами горения и не смогла выбраться самостоятельно.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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