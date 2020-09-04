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Горящие старинное здание потушили в Ростове-на-Дону

Горящие старинное здание потушили в Ростове-на-Дону
В Ростове потушили горящее аварийное здание 19-го века. Напомним, возгорание случилось 6 сентября около 16:00 на улице Станиславского, 39.

Пламя охватило строение на площади 150 квадратных метров, и перекинулось с крыши на оба нижних этажа. Что стало причиной возгорания пока неизвестно, но дым от огня был виден из любой точки центра донской столицы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали 62 спасателя и 21 единица техники. Спустя час они локализовали возгорание. Полностью потушить пожар удалось только к 19:30. В результате происшествия никто не пострадал.

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