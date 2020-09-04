Горящие старинное здание потушили в Ростове-на-Дону
В Ростове потушили горящее аварийное здание 19-го века. Напомним, возгорание случилось 6 сентября около 16:00 на улице Станиславского, 39.
Пламя охватило строение на площади 150 квадратных метров, и перекинулось с крыши на оба нижних этажа. Что стало причиной возгорания пока неизвестно, но дым от огня был виден из любой точки центра донской столицы.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали 62 спасателя и 21 единица техники. Спустя час они локализовали возгорание. Полностью потушить пожар удалось только к 19:30. В результате происшествия никто не пострадал.