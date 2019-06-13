Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Два водителя получили травмы при ДТП в Новочеркасске

Два водителя получили травмы при ДТП в Новочеркасске
Два человека пострадали при аварии в Новочеркасске. Инцидент произошёл 15 июня около 15:30. Такую информацию сообщает DonDay Новочеркасск.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Пежо Боксер» остановился, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. В это время из Новочеркасска ехали друг за другом «Нива» и «Лифан Солано». Мужчина за рулём «Нивы» из-за яркого солнца не сразу заметил «Пежо». Когда увидел, он успел увернуться. А вот ехавший за ним таксист на «Лифане» не сумел среагировать. Он врезался в микроавтобус, от удара тот отлетел на десяток метров. Обе машины получили серьёзные повреждения.

Водители сначала от медпомощи отказались, но затем сами поехали в больницу.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.