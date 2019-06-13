Два водителя получили травмы при ДТП в Новочеркасске



Два человека пострадали при аварии в Новочеркасске. Инцидент произошёл 15 июня около 15:30. Такую информацию сообщает DonDay Новочеркасск.



По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Пежо Боксер» остановился, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. В это время из Новочеркасска ехали друг за другом «Нива» и «Лифан Солано». Мужчина за рулём «Нивы» из-за яркого солнца не сразу заметил «Пежо». Когда увидел, он успел увернуться. А вот ехавший за ним таксист на «Лифане» не сумел среагировать. Он врезался в микроавтобус, от удара тот отлетел на десяток метров. Обе машины получили серьёзные повреждения.



Водители сначала от медпомощи отказались, но затем сами поехали в больницу.