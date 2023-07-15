Детей из Макеевки, ехавших в лагерь, оставили на вокзале в Ростове

Фото: администрация Макеевки.

Более двух десятков детей из ДНР бросили на вокзале в Ростове. Школьникам пришлось ночевать в душном зале вокзала на своих сумках.Днем 14 июля дети из Макеевки приехали в Ростов, чтобы дальше отправиться в Свердловскую область в детские лагеря. Дети должны были ехать на отдых в лагеря «Уральские самоцветы» и «Бригантина». Перед отъездом их разделили на группы, одна из которых опоздала на свой рейс. К полуночи на ростовском вокзале застрял 21 человек. Школьникам пришлось ночевать в душных залах вокзала прямо на своих чемоданах.Как выяснилось, дети опоздали на поезд из-за девочки, которой стало плохо. Все ждали ее родителей, поэтому опоздали на поезд. Они уедут в лагеря другим рейсом.