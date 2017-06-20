В Ростове на раскопе на Станиславского нашли захоронение ребёнка с железным жезлом





Очередную уникальную находку сделали археологи на раскопе на улице Станиславского. Учёные обнаружили редкое детское захоронение.



В районе проспекта Чехова специалисты вскрыли могилу ребёнка, в которой, помимо прочих предметов погребального инвентаря – браслетов, фибул, чаши, находился железный жезл с колокольчиком на конце. Достаточно редкая находка, отмечают археологи. Вход в могилу закрывался камнем.



Кроме того, на шее ребёнка была гривна, служившая показателем высокого ранга.

- Обычно гривны носили люди высокого социального статуса. Золотые, со сложными декоративными ювелирными элементами, носила знать, в том числе и «цари», - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. - В данном случае «цари» - понятие условное, поскольку титулатура меотов нам не известна.



В керамической миске находился стеклянный сосуд плохой сохранности. В нём были бусины, предположительно, тоже из стекла.



В детских могилах на Станиславского археологи часто находят мел. Эта не стала исключением. Достоверно сказать, какую именно роль он играл, сложно. Считается, что мел является символом чистоты, негреховности и должен был, видимо, способствовать лучшему переходу в мир иной.







На данный момент на улице Станиславского археологи обнаружили уже порядка 130 захоронений. Как отмечают учёные, на территории Ростова расположено шесть городищ, относящихся к 1-3 вв. н. э. Возникновение их связано с переселением меотов к Танаису – «крупнейшему торжищу варваров», в результате чего сформировалась группа городищ и поселков, образующих его торгово-ремесленную и сельскохозяйственную округу. Ростовское городище официально было открыто в 1923 году. Хотя на самом деле оно хорошо «читается» на старых планах крепости святого Дмитрия Ростовского, выполненных еще топографами 2-й половины 18 века.



К северу от городища располагается его грунтовый некрополь. Первые погребения этого могильника были исследованы в 1956-57 годах 20 века при прокладке подземных коммуникаций на пересечении улицы Станиславского и проспекта Ворошиловского. Имеются сведения о находке в 1976 году человеческих костей и сероглиняной керамики на проспекте Соколова, ниже трамвайных путей. По рассказам старожилов, при послевоенном восстановлении часового завода в ходе земляных работ было обнаружено несколько человеческих костяков с «черными кувшинами», которые, вероятнее всего, составляли погребальный инвентарь.







В 2005 году небольшие раскопки проводились на территории тубдиспансера, в районе пересечения улиц Чехова и Станиславского. Это, пожалуй, всё, что до сегодняшнего дня было известно о некрополе Ростовского городища. Сегодня изучению памятника препятствует плотная городская застройка, перенасыщенность линиями подземных коммуникаций. Реконструкция улицы Станиславского дала возможность провести масштабные археологические работы на могильнике.



Несмотря на большое количество разрушений, связанных с городской застройкой, прокладкой коммуникаций и трамвайных путей, удалось исследовать около 130 погребений. Некоторые из них были ограблены еще в древности, некоторые частично или полностью были разрушены уже в наше время.



Погребения на могильнике осуществлялись в ямах трёх основных типов – простые прямоугольные ямы или ямы с заплечиками вдоль длинных сторон, подбойные ямы с подземной камерой под одной из длинных стенок могилы, катакомбы с подземной камерой под одной из коротких стенок.

- Покойного укладывали на дно могилы в погребальном одеянии, снабжали предметами заупокойного инвентаря, украшениями, оружием, бытовой и парадной посудой (вероятно, с пищей и напитками), - рассказал Александр Нечипорук. - Погребенного изолировали от земли с помощью деревянных перекрытий (в случае могил подбойного типа и катакомб – при помощи деревянных или каменных заслонок входного отверстия) и засыпали могилу землей. В древности эти погребения отмечались на местности, по-видимому, небольшими холмиками.







Погребенные люди в большинстве случаев были уложены на спину или реже покоились в согнутом виде на боку. В некоторых случаях черепа деформированы. Часто в могилах находятся останки убитых жертвенных животных – от нескольких костей до полных лошадиных или коровьих костяков. Помимо этого, на могильнике было исследовано четыре отдельных захоронения коней.



После окончания работ на участке между улицей Соколова и проспектом Чехова археологи начнут работы за проспектом Будённовским. После перейдут на площадь 5-го Донского корпуса, где находится Темерницкое городище, также датируемое 1-3 веками нашей эры. Ранее эта территория не была исследована, поэтому не исключено, что учёных ждёт много сюрпризов.