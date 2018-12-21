Стали известны тарифы на вывоз мусора в Ростовской области в 2019 году



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На Дону установили тарифы на вывоз мусора, которые начнут действовать с 1 января 2019 года. Цены утвердила Региональная служба по тарифам Ростовской области.



Региональные власти обещали, что расценки станут известны до 20 декабря. Но размер платы опубликовали только 24 декабря. К счастью, РСТ утвердила тарифы ниже, чем просили компании. Однако новую плату за вывоз мусора копеечной всё равно не назовёшь.



Так, для территорий, которые попадают в зону обслуживания Красносулинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, тариф установлен в размере 523,02 руб. за 1 куб. м (во всех случаях стоимость приведена с учётом НДС). МЭОК обслуживает оператор «ЭкоСтрой-Дон». Компания просила утвердить тариф в размере 748,78 руб.



Практически всем восьми операторам установили тариф больше 500 рублей за куб мусора. Исключение составила фирма, обслуживающая Мясниковский МЭОК. То есть по утверждённому тарифу жители Мясниковского района и Ростова будут платить 446,84 руб. за 1 куб. м. Исходя из этой цифры, несложно подсчитать размер платы в месяц. Как ранее писал Rostov.ru,норматив накопления мусора на одного человека, проживающего в многоэтажке в Ростове, составляет 3,08 кубометра в год. Нужно умножить эту цифру на тариф и разделить на 12 месяцев. Выходит 114,69 руб. Если в квартире проживают три человека, плата составит почти 350 руб. в месяц.



Плата для жителей частного сектора будет немного больше, поскольку норматив накопления ТКО для них выше – 3,12 кубометра в год.



Самой высокой плата оказалась для жителей Боковского, Верхнедонского, Кашарского, Миллеровского, Тарасовского, Чертковского, Шолоховского районов. Эти территории обслуживает «Экосервис». Тариф утверждён в размере 590,88 руб. за кубический метр. Немного ниже цена для дончан, проживающих в Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Здесь установлен тариф 578,94 руб. за 1 куб. м. Таким образом, семье из трёх человек, проживающей в многоэтажке в Таганроге, в месяц придётся платить порядка 450 руб.



В Милютинском, Морозовском, Обливском, Советском и Тацинском районах утверждён тариф 574,03 руб. за 1 куб. м.



Согласно постановлению РСТ утверждённые тарифы будут действовать с 1 января по 31 декабря 2019 года, за исключением Новочеркасского регионального оператора. С 1 июля компания повысит тариф с 507,46 руб. до 582,54 руб.



Таким образом, новые тарифы на вывоз мусора станут для жителей Ростовской области очередной нагрузкой на кошелёк. Оптимистично смотреть в будущий год не приходится. Что-то подсказывает, что это далеко не последний сюрприз, который нам приготовили наши власти.