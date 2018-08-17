В Ростове мужчина умер после изнасилования бутылкой





В ростовском парке нашли мужчину, изнасилованного бутылкой. Жуткую картину застали утром 11 августа прохожие в парке Революции.



По предварительным данным, несчастный скончался от сильнейшего кровотечения. Рядом с телом валялись десятки бутылок и корки от арбуза. По окружающей картине можно было восстановить события, происходившие накануне. Предположительно, мужчина ночью выпивал с кем-то, а потом оказался изнасилован.



Очевидцы вызвали на место скорую помощь и полицию. Но медики только констатировали смерть бедолаги. Как оказалось, скончавшемуся мужчине было 39 лет.



Правоохранителям удалось установить подозреваемого в жестоком преступлении. На вид ему - 40-45 лет, рост - около 170-180 сантиметров, худощавого телосложения. У него короткие русые волосы, с проседью, стрижка «ежик», миндалевидные светлые глаза. У разыскиваемого мужчины есть шрамы на щеках, нос с горбинкой, сутулость.



Всех, кто видел подходящего под описание человека, просят сообщить в полицию.

В следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства смерти мужчины.