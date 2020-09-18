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Защитник ФК “Ростов” перешел в калининградскую “Балтику”

Защитник ФК “Ростов” перешел в калининградскую “Балтику”
ФК “Ростов” и “Балтика” договорились о временном переходе в калининградский клуб крайнего защитника Константина Ковалева. Об этом 21 сентября сообщил matchtv.ru.

В прошлом сезоне 20-летний футболист в составе курского “Авангарда” дебютировал в ФНЛ, проведя 18 матчей и забив один мяч. Летом Константин перешел в “Ростов” под руководством Валерия Карпина. В Чемпионате Тинькофф РПЛ за донскую команду Ковалев провел всего одну встречу.

ФК “Балтика” занимает шестое место с 18 очками в первенстве Олимп-ФНЛ.

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