Защитник ФК “Ростов” перешел в калининградскую “Балтику”

ФК “Ростов” и “Балтика” договорились о временном переходе в калининградский клуб крайнего защитника Константина Ковалева. Об этом 21 сентября сообщил matchtv.ru.В прошлом сезоне 20-летний футболист в составе курского “Авангарда” дебютировал в ФНЛ, проведя 18 матчей и забив один мяч. Летом Константин перешел в “Ростов” под руководством Валерия Карпина. В Чемпионате Тинькофф РПЛ за донскую команду Ковалев провел всего одну встречу.ФК “Балтика” занимает шестое место с 18 очками в первенстве Олимп-ФНЛ.