Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин может перейти в сборную России

Тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина могут перевести в национальную сборную. Таким предложением поделился экс-тренер московского «Спартака» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев после разгромного поражения сборной России в чемпионате Европы. В последнем матче команда Дании выиграла в третьем туре группового этапа Евро-2021 со счетом 1:4. Отечественная сборная заняла последнее место в турнирной таблице и покинула Чемпионат.Дмитрий Аленичев отметил, что при Валерии Карпине сборная будет лучше играть и выглядеть достойно.- Валера когда-то сам отлично выглядел в полузащите, был умным хавбеком, теперь набрался тренерского опыта, так что минусов не вижу, - добавил тренер.Дмитрий Аленичев - советский и российский футболист, а также тренер. Он первый российский футболист, который стал победителем сразу двух престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА.