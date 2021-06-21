Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин может перейти в сборную России

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин может перейти в сборную России
Тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина могут перевести в национальную сборную. Таким предложением поделился экс-тренер московского «Спартака» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев после разгромного поражения сборной России в чемпионате Европы. В последнем матче команда Дании выиграла в третьем туре группового этапа Евро-2021 со счетом 1:4. Отечественная сборная заняла последнее место в турнирной таблице и покинула Чемпионат.

Дмитрий Аленичев отметил, что при Валерии Карпине сборная будет лучше играть и выглядеть достойно.

- Валера когда-то сам отлично выглядел в полузащите, был умным хавбеком, теперь набрался тренерского опыта, так что минусов не вижу, - добавил тренер.

Дмитрий Аленичев - советский и российский футболист, а также тренер. Он первый российский футболист, который стал победителем сразу двух престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА.

Теги: ФК Ростов

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.