Наставник ФК «Чайка» стал лучшим тренером Олимп-ФНЛ



Главный наставник песчанокопского футбольного клуба «Чайка» стал лучшим тренером футбольной национальной лиги. Результаты голосования были опубликованы 9 сентября на официальном сайте лиги.



В опросе принимали участие более тысячи человек. Главный наставник «Чайки» Дмитрий Воецкий набрал по результатам голосования 248 голосов, опередив на 13 тем самым своего ближайшего конкурента - главного тренера московского клуба «Торпедо» Николая Савичева.



Примечательно, что это не первое признание Воецкого. Тренер уже становился лучшим по версии болельщиков. Так, он считается лучшим тренером за август 2019 года.