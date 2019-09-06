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Наставник ФК «Чайка» стал лучшим тренером Олимп-ФНЛ

Наставник ФК «Чайка» стал лучшим тренером Олимп-ФНЛ
Главный наставник песчанокопского футбольного клуба «Чайка» стал лучшим тренером футбольной национальной лиги. Результаты голосования были опубликованы 9 сентября на официальном сайте лиги.

В опросе принимали участие более тысячи человек. Главный наставник «Чайки» Дмитрий Воецкий набрал по результатам голосования 248 голосов, опередив на 13 тем самым своего ближайшего конкурента - главного тренера московского клуба «Торпедо» Николая Савичева.

Примечательно, что это не первое признание Воецкого. Тренер уже становился лучшим по версии болельщиков. Так, он считается лучшим тренером за август 2019 года.

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