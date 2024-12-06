Спустя полгода ХК «Ростов» покинул нападающий Александр Лосев

Фото: ХК Ростов

Нападающий Александр Лосев покинул хоккейный клуб «Ростов». Эта информация была озвучена пресс-службой донского клуба.Александр подписал контракт с донским хоккейным клубом в августе 2024 года. Но спустя время молодой хоккеист решил покинуть команду. Причины не сообщаются. За шесть месяцев нападающий провёл 21 матч.Лосев — выпускник хоккейной школы в Челябинске. В 2020 году он впервые вышел на лёд в составе «Русских Витязей» из Чехова в Молодёжной хоккейной лиге. После кратковременных выступлений в юношеских командах в Новомосковске и Казани он продолжил карьеру в Ступино, где уже проводит третий сезон.На протяжении двух сезонов в ВХЛ он выступал исключительно за ростовчан.