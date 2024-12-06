Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Спустя полгода ХК «Ростов» покинул нападающий Александр Лосев

Спустя полгода ХК «Ростов» покинул нападающий Александр Лосев
Нападающий Александр Лосев покинул хоккейный клуб «Ростов». Эта информация была озвучена пресс-службой донского клуба.

Александр подписал контракт с донским хоккейным клубом в августе 2024 года. Но спустя время молодой хоккеист решил покинуть команду. Причины не сообщаются. За шесть месяцев нападающий провёл 21 матч.

Лосев — выпускник хоккейной школы в Челябинске. В 2020 году он впервые вышел на лёд в составе «Русских Витязей» из Чехова в Молодёжной хоккейной лиге. После кратковременных выступлений в юношеских командах в Новомосковске и Казани он продолжил карьеру в Ступино, где уже проводит третий сезон.

На протяжении двух сезонов в ВХЛ он выступал исключительно за ростовчан.
Фото: ХК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.