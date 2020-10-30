«Ростов» переиграл на выезде московский «Спартак»

После неприятного домашнего проигрыша от «Химок» подшефные Валерия Карпина отправились в гости к лидеру РПЛ – московскому «Спартаку». Едва ли кто-то верил в победу «жёлто-синих», однако ростовчане сотворили маленькую сенсацию. Ещё до игры «Ростов» сумел оспорить красную карточку Романа Ерёменко в матче с «Химками» - удачно! Значит, финский полузащитник мог играть, что в итоге и имело ключевую роль.Атаки «Спартака» посыпались с самого начала матча. «Ростов» почти сразу отдал игровую инициативу сопернику и играл вторым номером, от обороны. И на 26-й минуте эта тактика окупилась. Николай Поярков навесил в штрафную – оттуда Георгия Джикия вынес, но Роман Ерёменко (!) вернул игровой снаряд в район между 11-метровой и вратарской, а там никем не прикрытый полузащитник Павел Мамаев в касание отправил мяч в сетку – 0:1. После забитого мяча дончане ещё плотнее сели в защиту, а «Спартак» лишь изредка создавал нечто острое, хотя, конечно, старался. До перерыва счёт так и не изменялся.Во втором тайме «гладиаторы» с новыми силами пошли на штурм ворот Сергея Песьякова. Александр Соболев на 52-й минуте бил сходу низом – чуть-чуть мимо. На 69-й простой навес неожиданно едва не воплотился в гол Джордана Ларссона, но, к счастью, молодой швед в упор не смог пробить прицельно - выше перекладины. На 75-й минуте ситуация для «Ростова» ухудшилась – защитник Деннис Хаджикадунич получил второе для себя предупреждение и покинул поле досрочно, оставив свою команду отстаивать победу без него. Сразу после этого Джордан Ларссон имел ещё один эпизод для удара – из выгодной позиции пробил прямо в голкипера. В долгой концовке «Ростов» отстоял ворота и забрал три очка. Итог – трудная победа, 1:0.Следующий матч «Ростов» проведёт 8 ноября в Москве с ЦСКА. А пока «жёлто-синие» перебираются на 4-ю ступень в турнирной таблице чемпионата РПЛ.