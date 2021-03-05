«Ростов-Дон» одолел «Подравку»

Первая игра 1/8 финала Лиги Чемпионов ЕГФ для ростовчанок была лёгкой – подопечные Пера Юханссона без каких бы то ни было сложностей обыграли команду с последнего места в параллельной группе.Чемпион и лидер России сразу же обозначил, кто здесь фаворит. Жёлто-чёрные практически ничего не дали сделать оппоненту, завладев инициативой с первых же мгновений. Ростовчанки забивали по несколько 2-3 мяча кряду, на что хорватки нечасто отвечали одиночным голами. К экватору матча команды подошли с цифрами 10:17 на табло.Второй тайм не содержал в себе интриги. Исход был уже понятен, и вопрос был только в финальной разнице. Она слегка увеличилась и к концу поединка составила 9 голов. Итог – лёгкая победа «Ростов-Дона» 29:20.По статистическим показателям самыми яркими были Юлия Манагарова (5 голов), Полина Кузнецова (5), Анна Вяхирева (4) и Катарина Крпеж-Шлезак (4). У «Подравки» наиболее результативной стала Деяна Милосавлевич – 6 мячей. Хорошо сыграли ростовские голкиперы Виктория Калинина и Галина Габисова – 15 отражённых бросков из 35 (43%).Вторая игра состоится 14 марта в Ростове-на-Дону. А до этого, 9 марта ростовчанки съездят в гости к «Кубани» на «южное дерби» в рамках чемпионата российской Суперлиги.В остальных матчах 1/8 словенский «Крим» переиграл дома московский ЦСКА 25:20, а румынский «Бухарест» превзошёл румынского же «Рамнику» 33:24.