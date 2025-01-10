Дворец спорта в Ростове планируют открыть после реконструкции 1 сентября

Фото: правительство Ростовской области.

После масштабной реконструкции ростовский Дворец спорта откроет свои двери на несколько месяцев раньше запланированного - 1 сентября 2025 года. Сроки подтвердил подрядчик.Ранее Rostov.ru сообщал о сложностях с реконструкцией. Здание не ремонтировалось более полувека, и в 2022 году принято решение о капитальном ремонте. Единственным участником тендера стала компания «ЮСК». Начальная стоимость работ составила 1,6 млрд рублей, но впоследствии возросла до 4 млрд из-за подорожания материалов.На данный момент работы завершены на 85%. Закончены все внутренние работы, смонтированы коммуникации, установлены окна, ведется устройство фасада с мультимедийным экраном. После реконструкции объект станет многофункциональной спортивной ареной.Однако вопрос с благоустройством территории остаётся открытым, так как подрядчика до сих пор не нашли. Ранее были поданы жалобы в ФАС. Врио губернатора обратил внимание на необходимость доработки планов благоустройства.