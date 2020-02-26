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ФК СКА Ростов-на-Дону вернулся со сборов на Кипре

ФК СКА Ростов-на-Дону вернулся со сборов на Кипре
Ростовский футбольный клуб СКА вернулся со сборов на Кипре. По итогам Олимп-Кубка Футбольной национальной лиги команда заняла девятое место. В донской столице «армейцы» продолжат готовиться к новым матчам.

На Кипре СКА провёл пять матчей, два из которых закончились проигрышем, два — выигрышем и один — ничьей. Последняя игра прошла с воронежским «Факелом». По итогу клуб проиграл борьбу за девятое место в Кубке ФНЛ.

В рамках 19-го тура Профессиональной футбольной лиги «армейцы» сыграют с ФК «Махачкала». Матч назначен на 14 марта. По итогу 18 туров ростовский клуб набрал 25 очков, занимая седьмую строчку в зоне «Юг» в ПФЛ.

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