ФК СКА Ростов-на-Дону вернулся со сборов на Кипре



Ростовский футбольный клуб СКА вернулся со сборов на Кипре. По итогам Олимп-Кубка Футбольной национальной лиги команда заняла девятое место. В донской столице «армейцы» продолжат готовиться к новым матчам.



На Кипре СКА провёл пять матчей, два из которых закончились проигрышем, два — выигрышем и один — ничьей. Последняя игра прошла с воронежским «Факелом». По итогу клуб проиграл борьбу за девятое место в Кубке ФНЛ.



В рамках 19-го тура Профессиональной футбольной лиги «армейцы» сыграют с ФК «Махачкала». Матч назначен на 14 марта. По итогу 18 туров ростовский клуб набрал 25 очков, занимая седьмую строчку в зоне «Юг» в ПФЛ.