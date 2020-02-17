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ФК СКА Ростов-на-Дону на Кипре обыграл «Мордовию»

ФК СКА Ростов-на-Дону на Кипре обыграл «Мордовию»
ФК СКА Ростов-на-Дону провёл победный матч с саранской «Мордовией». Встреча прошла на Кипре 18 февраля в рамках Кубка Футбольной национальной лиги.

Саранцы выпустили на поле 17-18-летних игроков. Счёт открыл в начале матча полузащитник армейцев Даниил Иванков. На 22-й минуте «Мордовия» смогла забить ответный гол. В конце первого тайма хавбек ростовчан Филипп Кондрюков реализовал пенальти, обеспечив своему клубу преимущество в счёте.

До конца матча цифры на табло не менялись. ФК СКА Ростов-на-Дону выиграли со счётом 2:1, набрав по итогам двух туров четыре очка. В заключительном матче армейцы встретятся с «Ригой». Игра состоится 21 февраля.

Напомним, накануне матча стало известно, что донской клуб подписал сразу четырёх игроков.

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