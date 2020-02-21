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ФК СКА Ростов-на-Дону обыграл молодёжный состав «Крыльев Советов»

ФК СКА Ростов-на-Дону обыграл молодёжный состав «Крыльев Советов»
Ростовский ФК СКА выиграл в матче с молодёжным составом «Крыльев Советов». Предсезонный турнир Футбольной национальной лиги проходит на Кипре. Игра состоялась 24 февраля. Команды боролись за 9-12-е места.

Основное время закончилось ничьей — 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. Гол ростовских «армейцев» принадлежал нападающему Фёдору Дворникову. В составе самарцев отличился защитник Кирилл Ломакин.

По окончании основного времени судья назначил серию пенальти. Футболисты СКА выиграли со счётом 9:8. Таким образом, дончане будут сражаться с воронежским «Факелом» за девятое место, а молодёжный состав «Крыльев Советов» - с красноярским «Енисеем» за одиннадцатое.

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