За один день ФК СКА Ростов-на-Дону выиграл в матчах с «Анапой» и «Волгой»



Футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону за один день провёл два победных матча. «Армейцы» 4 марта сыграли с «Анапой» и «Волгой».



Первая игра была настоящей феерией — по итогу счёт составил 1:6 в пользу ростовчан. На 18-й минуте счёт открыл Илья Кожухарь. Остальные мячи были забиты во втором тайме. Отличились Геннадий Козлов, Анзор Ашев, Александр Насташев, Дмитрий Гребенюков и снова Геннадий Козлов. «Армейцы» пропустили один мяч во время пенальти.



Вечером этого же дня ростовчане провели второй матч с «Волгой». Отрыв в счёте был не настолько большим, но всё же победа была «сухой». Уже на первой минуте счёт открыл Даниил Иванков, через четыре минуты он увеличил преимущество СКА.