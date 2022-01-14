В ФК «Ростов» перейдет полузащитник из московского клуба «Спартак-2»

Фото: Академия «Спартака»

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак-2» будет выступать за «Ростов». Переход 19-летнего Степана Мельникова станет полноценным трансфером, от идеи арендовать спортсменов «желто-синие» на этот раз отказались. Об этом сообщает «РБ Спорт».В текущем сезоне Мельников отыграл 21 матч, забил три гола и отдал один решающий пас. Время от времени он тренировался с основным составом «Спартака». Также он попадал в заявку на матчи Российской Премьер-Лиги и Лиги Европы. В нынешнем чемпионате России Степан принял участие в одной игре против «Уфы». Встреча в рамках 16-го тура РПЛ завершилась со счетом ничьей со счетом 1:1.Контракт Мельникова со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2023 года. По данным портала transfermarkt.ru, переход игрока стоит 350 тысяч евро.