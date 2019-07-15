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Футбольный матч «Чайка» VS «Нижний Новгород»

Футбольный матч «Чайка» VS «Нижний Новгород» Этим летом на стадионе «Ростов Арена» пройдет футбольный матч «Чайка» VS «Нижний Новгород».

«Чайка» — российский футбольный клуб из села Песчанокопского Ростовской области, выступающий в Первенстве ФНЛ. Основан в 1997 году.

Основатель и президент клуба — ростовский бизнесмен Андрей Чайка. В 1998 году ФК «Чайка» был заявлен в первую лигу чемпионата Ростовской области, в 2004-м стал её победителем.

В зимнее межсезонье-2016/2017 команду покинули восемь игроков и главный тренер Альберт Борзенков. Новым главным тренером был назначен Валерий Бурлаченко, проработавший с командой менее года. В январе 2018 года новым наставником стал Виктор Булатов, однако он был отправлен в отставку уже через три месяца.

«Нижний Новгород» - российский футбольный клуб из Нижнего Новгорода, выступающий в Футбольной национальной лиге. Основан 1 июня 2015 года. До 28 июня 2018 года носил название «Олимпиец».

Дата: 3 августа в 19:00.
Место: стадион «Ростов Арена».
Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 2Б.

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