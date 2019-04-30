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Жителям Якутска предлагают улететь в Ростов за 610 тысяч рублей

Жителям Якутска предлагают улететь в Ростов за 610 тысяч рублей
В Якутске пассажирам предлагают купить билет на самолёт до Ростова за 610 тысяч рублей. Такую цену предлагает авиакомпания «Якутия» на сайтах в Интернете, сообщает YakutiaMedia. Помимо этого, указано, что за багаж придётся ещё доплатить.

Как выяснилось, данный рейс на самом деле не существует – его добавили на сайт в тестовом режиме. Сейчас ведутся работы по внедрению новых услуг для пассажиров. Такая высокая стоимость билета указана для того, чтобы никто не подумал приобрести его.
Жителям Якутска предлагают улететь в Ростов за 610 тысяч рублей

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