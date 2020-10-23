Жители Ростова пожаловались губернатору на ужасное состояние многоэтажного дома

В донской столице жильцы многоэтажного дома №13/6 по улице Миронова, который находится в ужасном состоянии, пожаловались губернатору Ростовской области Василию Голубеву. В здание расположены 171 квартира, владельцы которых не могут нормально жить.Дом пребывает в управлении компании «Коммунальщик Дона». Организация не обращает никакого внимания на проблемы жильцов. В этом месте проживают в основном многодетные семьи, страдающие от отсутствия холодной воды, затопленного подвала, протекающей крыши и не работающего выхода канализации. В связи с этим на первом этаже образовалось невыносимое зловоние.– Долгие годы мы буквально ходим «под себя», - отметила одна из представительниц инициативной группы Оксана Шабанова. - На первом этаже дома стоит невыносимая вонь. Полная антисанитария: мыши, клопы, тараканы, избавиться от которых точечно не удается. Раз в неделю перегорают лампочки. Во время непогоды затапливает верхние этажи вплоть до девятого. Вода течет по электрическим щиткам. В случае замыкания мы не сможем выбраться наружу, так как эвакуационные выходы заварены.Жильцы продолжают платить по счетам и из них должниками являются только 11, общая сумма отсутствующих выплат которых не превышает 600 тысяч рублей. По словам сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко, выходом из этой ситуации может быть смена управляющей компании на общедомовом голосовании. Однако жильцы уже так делали, но все в итоге возвращалось обратно.Глава городской администрации Ростова отчитался о нынешнем состоянии многоэтажки на Миронова. В доме приведена в порядок кровля, первый ремонт которой был внесен в программу только на 2026 год. В здании также убран мусор, устранена течь коллектора и разварены эвакуационные выхода.По словам главы донского региона Василия Голубева, решены в настоящее время далеко не все проблемы. Он поручил главе администрации и представителю государственной жилищной инспекции в ближайшее время взяться за урегулирование ситуации с домом.- Сколько нужно обращений, чтобы вы отреагировали? - прокомментировал губернатор. -Одевайте сапожки и шагайте в этот дом для того, чтобы лично проверить, как того просят жители. Я, в свою очередь, обещаю найти время, чтобы побывать в этом доме. А главе администрации поручаю в течение недели подготовить отчет о проделанной работе.