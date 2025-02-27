Работники «Колхоза им. Мясникяна» обратились за помощью к Юрию Слюсарю
Работники АО «Колхоз имени Мясникяна» записали видеообращение к врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю. Они утверждают, что на протяжении нескольких лет их хозяйство пытаются разорить и разрушить с помощью поджогов, уголовно дела и давления на крестьян.
С 2014 по 2021 годы на территории животноводческого предприятия происходили посягательства на имущество, которые причинили ущерб в миллионы рублей.
В обращении сказано, что в июне 2014 года неизвестные подожгли телятник, сгорел почти весь ремонтный молодняк, второй раз, в июле 2014-го, подожгли поле озимой пшеницы, сгорело 90% семенного материала. Третий раз, осенью 2018 года, подожгли сенник, сгорело 2 тысячи тонн сена, весь заготовленный корм на два года. В 2021 году подожгли ещё раз сенник, вновь построенный после первого поджога.
Несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы, лишь однажды по факту поджога было возбуждено уголовное дело, которое так и не раскрыли.
В 2022 году директор «Колхоза имени Мясникяна» Матеос Хатламаджиян стал фигурантом уголовного дела. Это произошло после того, как девять бывших работников написали заявления в полицию. Руководителя, который вытащил хозяйство из долговой ямы и сделал его одним из передовых в регионе, отстранили от работы.
Оставшись без грамотного руководства, предприятие терпит многомиллионные убытки. Без директора в колхозе вовремя не смогли закупить корма и добавки. Сокращаются надои у коров. Вдобавок следователи оказывают давление на работников хозяйства, чтобы они также написали заявления на Матеоса Хатламаджияна.
Сотрудники «Колхоза имени Мясникяна» уверены, что предприятие намеренно пытаются разрушить, чтобы освободить тысячи гектаров земли рядом с Ростовом.
Как пишет издание DonDay, аграрии записали видеообращение к врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю. Они просят главу региона помочь сохранить хозяйство.
- Мы просим одного: объективно разобраться, услышать нас! Мы не доверяем правоохранительным органам Ростовской области, прежде всего ГСУ, не верим их объективности и компетентности, не доверяем УБЭП, так как считаем, что именно ими сфабрикованы материалы дела по просьбе их друзей, бывших коллег и потерпевших по совместительству, — заявляют сотрудники колхоза.
Они добавили, что не доверяют органам прокуратуры Ростовской области, потому что сотрудники не реагируют на обращения о массовых нарушениях прав сельхозработников, в том числе и при проведении следственных действий.
- Все действия правоохранительных органов направлены на моральное подавление людей, иначе как объяснить обыски в 6 утра у более чем 20 человек простых акционеров (участвовали одновременно более 100 сотрудников из области), массовые допросы с оказанием давления, постоянные уговоры со стороны сотрудников написать заявления на руководителя, озвучивая суммы на возмещение якобы причиненного ущерба? - рассказали сотрудники колхоза.
Работники хозяйства надеются, что видеообращение к Юрию Слюсарю поможет восстановить справедливость.