От коронавируса выздоровели еще 303 человека в Ростовской области

В Ростовской области за сутки 303 человека смогли побороть COVID-19. По данным на 14 октября, общее количество выздоровевших жителей региона достигло 124 727 человек.В стационарах получает лечение 4 771 пациент. Состояние еще 54 человек врачи оценивают как тяжелое. Их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Таких пациентов снабжают кислородом с помощью эндотрахеальных трубок. Чтобы те не чувствовали боли или дискомфорта, их вводят в медикаментозную кому.Кроме того, в кислороде нуждаются 372 жителя Ростовской области. Они находятся в сознании и могут самостоятельно двигаться. Жизненно необходимый газ такие пациенты получают через маски и мундштуки.