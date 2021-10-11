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За сутки от коронавируса выздоровели 309 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса выздоровели 309 жителей Ростовской области
В Ростовской области увеличилось количество выздоровевших от COVID-19. За сутки с 12 по 13 октября вирус побороли 309 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 124 424 человека, болевших коронавирусом.

Стационарное лечение получают 4 638 человек. По информации регионального правительства, еще 57 находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ и получают кислород с помощью специальных трубок. Как правило, таких пациентов вводят в медикаментозную кому, чтобы те не ощущали боли или дискомфорта.

Кроме того, в обеспечении кислородом нуждаются еще 358 жителей донского региона. Однако они находятся в сознании и могут передвигаться. Кислородом их снабжают через мундштуки и маски.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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