За сутки от коронавируса выздоровели 309 жителей Ростовской области

В Ростовской области увеличилось количество выздоровевших от COVID-19. За сутки с 12 по 13 октября вирус побороли 309 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 124 424 человека, болевших коронавирусом.Стационарное лечение получают 4 638 человек. По информации регионального правительства, еще 57 находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ и получают кислород с помощью специальных трубок. Как правило, таких пациентов вводят в медикаментозную кому, чтобы те не ощущали боли или дискомфорта.Кроме того, в обеспечении кислородом нуждаются еще 358 жителей донского региона. Однако они находятся в сознании и могут передвигаться. Кислородом их снабжают через мундштуки и маски.