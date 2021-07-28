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Медики вылечили от коронавируса еще 311 жителей Ростовской области

Медики вылечили от коронавируса еще 311 жителей Ростовской области
В Ростовской области от COVID-19 выздоровели еще 311 человек. По данным на 29 июля, с начала пандемии медики вылечили 96 531 человека.

Стационарное лечение получают 3 503 человека, из которых более 300 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди них 29 находятся в тяжелом состоянии. Они получают кислород с помощью трахейных трубок. Чтобы люди не чувствовали боли или дискомфорта, врачи вводят их в медикаментозную кому. Еще 276 заболевших снабжают кислородом через специальные мундштуки и маски.

Однако вирус тоже набирает обороты. За последние сутки диагноз подтвердился у 403 человек. Это рекордное количество за весь период пандемии. До этого максимальный прирост зафиксировали 15 января. Тогда заболели 398 жителей региона. По информации областного правительства, большинство зараженных - молодежь и люди от 46 до 65 лет.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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