Валя Карнавал вернулась в актрисы и сыграет дочку Зубарева в фильме «Скуф»

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Ростовчанка Валя Карнавал будет играть дочку Зубарева в фильме «Скуф». Анонс кинокартины был официально опубликован.Главным героем выступает Аркадий (Александр Зубарев). Он – обычный мужчина, который живет не самой счастливой жизнью. Его увлечения – это алкоголь, просмотр телевизора и игры в танчики. Все считают его настоящим скуфом (неопрятный мужчина в возрасте за 35 лет). Однако он решает кардинально изменить свою жизнь, когда узнает, что дочь не пригласила его на свадьбу. Чтобы заслужить это приглашение, он готов на многое.Съемки кинокартины начнутся в этом году, а показ состоится только в 2026 году.Валентина родом из Ростова-на-Дону. Популярность к ней пришла благодаря музыкальным клипам. В 2020 году она переехала в Москву, чтобы развивать карьеру певицы.