Валя Карнавал вернулась в актрисы и сыграет дочку Зубарева в фильме «Скуф»
Ростовчанка Валя Карнавал будет играть дочку Зубарева в фильме «Скуф». Анонс кинокартины был официально опубликован.
Главным героем выступает Аркадий (Александр Зубарев). Он – обычный мужчина, который живет не самой счастливой жизнью. Его увлечения – это алкоголь, просмотр телевизора и игры в танчики. Все считают его настоящим скуфом (неопрятный мужчина в возрасте за 35 лет). Однако он решает кардинально изменить свою жизнь, когда узнает, что дочь не пригласила его на свадьбу. Чтобы заслужить это приглашение, он готов на многое.
Съемки кинокартины начнутся в этом году, а показ состоится только в 2026 году.
Валентина родом из Ростова-на-Дону. Популярность к ней пришла благодаря музыкальным клипам. В 2020 году она переехала в Москву, чтобы развивать карьеру певицы.