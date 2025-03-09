В Шахтах полчища крыс поселились на мусорке

Фото: соцсцети.

В Шахтах Ростовской области стая крыс живет на мусорке. Об этом 9 марта сообщает КВУ.Мусорка расположена рядом с клубом «Планета», жилыми домами и гостиницей «Кузбасс». Один из местных жителей заметил грызуна в контейнере. Видео тут же оказалось в соцсетях.Жители улицы 50 лет ВЛКСМ обеспокоились. Грызуны, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, свободно передвигаются рядом с детским клубом. Горожане требуют от городских властей принять меры.