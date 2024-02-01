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В Ростове без вести пропал 46-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 46-летний мужчина
В Ростове-на-Дону без вести пропал 46-летний мужчина. О местонахождении Михаила Яненко уже несколько дней ничего не известно.

В последний раз ростовчанин выходил на связь с родными 26 января. Взволнованные близкие обратились в полицию и попросили помощи у волонтеров поискового отряда.

Пропавшему мужчине на вид - около 45 лет, его рост составляет 160 сантиметров. Мужчина худощавого телосложения. У него черные волосы и карие глаза.

Ростовчанин был одет в черную куртку, серый свитер, черные брюки и шапку, обут в сапоги.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Михаила Яненко, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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