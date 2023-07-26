В Ростовской области за пять лет социальная поддержка граждан выросла вдвое

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За последние пять лет главными задачами депутатов Ростовской области были социальная защита и поддержка граждан. Председатель ЗС донского региона Александр Ищенко обратил внимание, что за этот период соцподдержка увеличилась вдвое.Парламентарии оперативно реагировали на все события, которые происходили в стране и мире. Когда началась СВО, в поддержке начали нуждаться военнослужащие, контрактники, мобилизованные, добровольцы и члены их семей.Так, с учетом принятых поправок на Дону действуют уже 35 мер поддержки этой категории граждан. Часть из них взяли в основу законодательных решений федерального уровня.- Парламентарии приняли поправки в областной закон о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей, - добавил Александр Ищенко. - Мы даем право на бесплатную юрпомощь не только тем, кто непосредственно участвует в спецоперации, но и тем, кто выполняет боевые задачи, отражая на границах РФ провокации со стороны украинских сил. Еще такое право получают те граждане, которые принимали участие в боевых действиях с 2014 года в составе Вооруженных сил ЛДНР, народной милиции, воинских формирований этих территорий. Безусловно, все эти права на бесплатную юридическую помощь распространяются и на членов семей этих категорий граждан.Особо широкой и разнообразной в последние годы становится палитра мер социальной поддержки семей с детьми. В ходе финального заседания депутаты приняли поправки касательно выплат приемным родителям за воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, либо ребенка-инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья.– Сегодня мы приняли поправки, которые устраняют одну несправедливость в законодательстве. Данную выплату (50 рублей) установили в 2000 году, и с тех пор ее размер не менялся. В отношении приемных родителей вводились новые виды выплат. Мы посчитали, что дети, которые воспитываются в приемных семьях, если у них есть проблемы со здоровьем, должны иметь дополнительные меры поддержки, в связи с этим и решили увеличить размер выплаты за каждого приемного ребенка – до 3 624 рублей, – отметил спикер донского парламента Александр Ищенко.На Дону в приемных семьях воспитываются 284 ребенка с ОВЗ, инвалидностью и в возрасте до трех лет. Новый размер дополнительной выплаты в сумме 3 624 рубля распространяется на 2023-й, поэтому эти семьи получат перерасчет за все месяцы, начиная с 1 января текущего года.Александр Валентинович добавил, что ряд решений народных избранников - это прямой ответ на обращения избирателей к депутатам. Это направление было и остается в работе каждого парламентария. Стоит отметить, что уже в сентябре граждане будут избирать новый состав донского парламента.