В Ростовской области разыскали пропавшую 22-летнюю девушку
На Дону разыскали пропавшую молодую жительницу Каменска-Шахтинского. Об этом 13 мая сообщили в донском главке.
По информации полиции, 22-летнюю Викторию Давыдову сотрудники нашли в одном из районов города. Девушка гуляла по улице.
- Её жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Вечером 12 мая полицейские передали девушку родным. Сейчас она находится дома.
Напомним, жительница Каменска пропала 6 мая. Домочадцам она сказала, что отправилась в магазин. В тот день она домой не вернулась.