Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Число выздоровевших от COVID-19 пополнили 367 жителей Ростовской области

Число выздоровевших от COVID-19 пополнили 367 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 367 человек. По данным на 8 октября, с начала пандемии медики вылечили 122 687 жителей региона.

В стационарах находятся 4 370 человек. Врачи оценивают состояние 59 заболевших как тяжелое. Таких пациентов подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их снабжают кислородом с помощью специальных трубок. Чтобы люди не чувствовали дискомфорт или боль, как правило, их вводят в медикаментозную кому. Еще 337 человек получают кислород через маски и мундштуки. Они находятся в сознании и могут самостоятельно передвигаться.

За период пандемии опасный вирус подхватили 142 712 жителей региона. Большинство из них перенесли COVID-19 легко. В тяжелой форме болели в основном люди с хроническими заболеваниями и курильщики. Опасная инфекция усугубляла влияние сигарет и болезней на организм.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.