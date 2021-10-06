Число выздоровевших от COVID-19 пополнили 367 жителей Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 367 человек. По данным на 8 октября, с начала пандемии медики вылечили 122 687 жителей региона.В стационарах находятся 4 370 человек. Врачи оценивают состояние 59 заболевших как тяжелое. Таких пациентов подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их снабжают кислородом с помощью специальных трубок. Чтобы люди не чувствовали дискомфорт или боль, как правило, их вводят в медикаментозную кому. Еще 337 человек получают кислород через маски и мундштуки. Они находятся в сознании и могут самостоятельно передвигаться.За период пандемии опасный вирус подхватили 142 712 жителей региона. Большинство из них перенесли COVID-19 легко. В тяжелой форме болели в основном люди с хроническими заболеваниями и курильщики. Опасная инфекция усугубляла влияние сигарет и болезней на организм.