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В Ростовской области юноша едва не погиб из-за сломанного турника

В Ростовской области юноша едва не погиб из-за сломанного турника
В Ростовской области перекладина спортивного снаряда сорвалась во время выполнения сложного трюка, спровоцировав падение и тяжелую травму у 18-летнего парня. ЧП произошло днем 13 декабря в парке имени Гагарина в г. Каменске-Шахтинском.

Студент третьего курса Каменского химико-механического техникума Иван Юров с друзьями пришел в парк, чтобы потренироваться на спортивной площадке. Во время выполнения одного из сложных элементов на турнике Иван сорвался и вместе с перекладиной отлетел на несколько метров.
От удара молодой человек потерял сознание. Ошарашенные друзья тут же вызвали скорую помощь, которая и доставила его в отделение травматологии ЦГБ.

Любопытный факт. Через несколько часов после ЧП сестра пострадавшего пришла на спортплощадку в парке, чтобы сфотографировать сломанный турник. Однако к этому времени кто-то уже успел отремонтировать спортивный снаряд.

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