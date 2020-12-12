В Ростовской области юноша едва не погиб из-за сломанного турника

В Ростовской области перекладина спортивного снаряда сорвалась во время выполнения сложного трюка, спровоцировав падение и тяжелую травму у 18-летнего парня. ЧП произошло днем 13 декабря в парке имени Гагарина в г. Каменске-Шахтинском.Студент третьего курса Каменского химико-механического техникума Иван Юров с друзьями пришел в парк, чтобы потренироваться на спортивной площадке. Во время выполнения одного из сложных элементов на турнике Иван сорвался и вместе с перекладиной отлетел на несколько метров.От удара молодой человек потерял сознание. Ошарашенные друзья тут же вызвали скорую помощь, которая и доставила его в отделение травматологии ЦГБ.Любопытный факт. Через несколько часов после ЧП сестра пострадавшего пришла на спортплощадку в парке, чтобы сфотографировать сломанный турник. Однако к этому времени кто-то уже успел отремонтировать спортивный снаряд.