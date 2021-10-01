В Ростовской области 347 человек побороли коронавирус за сутки

От коронавируса выздоровели еще 347 жителей Ростовской области. С начала пандемии по 5 октября медики вылечили 121 621 человека, болевшего COVID-19.В стационарах лечение получает 4 341 пациент. Еще 48 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Этих людей обеспечивают кислородом с помощью эндотрахеальных трубок. В таких случаях пациентов нередко приходится вводить в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боли или дискомфорта.Как сообщили в областном правительстве, 361 человек подключен к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Эти пациенты получают кислород через специальные мундштуки и маски. При этом они находятся в сознании и могут говорить и двигаться.Всего за период пандемии инфекцию обнаружили у 141 160 жителей донского региона. Большинство из них перенесли болезнь в легкой форме.