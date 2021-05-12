В Ростовской области 26 человек скончались от коронавируса

В Ростовской области снова растет ежедневное число смертей среди пациентов с COVID-19. По данным на 15 мая, от коронавируса скончались еще 26 человек. Это восемь женщин в возрасте от 45 до 80 лет и 18 мужчин - от 57 до 87 лет. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - сердечно-сосудистые и заболевания легких, сахарный диабет и гипертония.Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 204 дончан. Всего с начала пандемии опасный вирус обнаружили у 81 438 человек. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Однако COVID-19 распространяется даже среди детей и стариков.