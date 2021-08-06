В Ростове установят пешеходные ограждения за 1,3 миллиона рублей

В Ростове-на-Дону установят пешеходные ограждения за 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.Заказчиком на выполнение работ стала «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры». Средства будут выделены из городского бюджета. На них планируют закупить сами ограждения, выполненные из качественной стали, покрасить их черной эмалью и закрепить бетоном. Они необходимы для того, чтобы люди не переходили дорогу в неположенном месте, и автомобили в случае ДТП не вылетали на тротуар.Прием заявок на участие в тендере продолжится до 17 августа, а уже 19-го станет известен победитель. Ему предстоит закончить работы до 15 октября 2021 года. Если он не выполнит условия контракта в срок, то ему придется заплатить штрафы, которые предусмотрены в договоре.